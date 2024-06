L'ACPR inflige 2,5 millions d'euros d'amende à la BRED

( AFP / LOIC VENANCE )

Le gendarme des banques et des assurances a annoncé vendredi avoir infligé un blâme et une amende de 2,5 millions d'euros à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), pour des manquements dans son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

"Le dispositif de surveillance des opérations de la BRED présentait, au moment du contrôle, plusieurs défaillances significatives", indique l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans sa décision.

La Commission des sanctions de l'ACPR reprochait à la banque une défaillance du "dispositif de surveillance des opérations", de "son obligation de connaissance des clients" et de ses "obligations d'examen renforcé et de déclaration de soupçon".

La BRED, estimant son dispositif "globalement satisfaisant", "n'a pas détaillé un programme de mesures de remédiation visant à corriger l’ensemble des carences constatées par la mission de contrôle", est-il encore précisé.

La BRED est l'une des banques du groupe BPCE, et compte 1,3 million de clients.

Adossée à la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité administrative qui contrôle les acteurs de la banque et de l'assurance et veille à la stabilité financière.