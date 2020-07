Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'accord de relance européen "aurait pu être meilleur", dit Lagarde (BCE) Reuters • 22/07/2020 à 16:03









L'ACCORD DE RELANCE EUROPÉEN "AURAIT PU ÊTRE MEILLEUR", DIT LAGARDE (BCE) FRANCFORT (Reuters) - L'accord conclu à Bruxelles sur un fonds de relance européen doté de 750 milliards d'euros pour soutenir les économies les plus durement touchées par la pandémie liée au coronavirus "aurait pu être meilleur", avec une plus grande proportion de subventions par rapport aux prêts, a déclaré mercredi Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE). Au terme d'un sommet exceptionnel de plus de quatre jours, les dirigeants de l'Union européenne ont validé mardi un fonds de relance massif de 750 milliards d'euros réparti entre 390 milliards d'euros de subventions et 360 milliards d'euros de prêts. "Cela aurait pu être mieux mais c'est un projet très ambitieux", a déclaré Christine Lagarde au cours d'une interview diffusée en direct par le Washington Post. (Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

