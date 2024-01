Kylian Mbappé se serait enfin mis d’accord avec le Real Madrid

Roulement de tambour.

Au sortir du trophée des champions remporté face à Toulouse en début de semaine, Kylian Mbappé s’était montré évasif quant à son avenir avec le Paris Saint-Germain : « Je suis très motivé pour cette année, on a des titres à aller chercher. Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Peu importe la décision : l’été dernier, on a réussi à préserver la sérénité du club. On est vraiment déterminé, on veut gagner des trophées. Ma situation n’intéresse pas grand monde. » À l’image de Marc dans La Flamme , Kyk’s se montrait indécis.…

EL pour SOFOOT.com