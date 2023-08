Kylian Mbappé pique une tête au Parc !

Rabibochage forcé.

Comme avancé par L’Équipe , et comme capturé discrètement (ou pas) par les paparazzis de tout poil, Kylian Mbappé était bel et bien présent dans les tribunes du Parc des Princes pour le coup d’envoi de la Ligue 1, ce samedi soir. S’il n’a rien eu à célébrer en raison du match nul entre le PSG et Lorient (0-0), le Kyks s’est montré souriant aux côtés de son frère, Ethan, et de ses parents.…

AL pour SOFOOT.com