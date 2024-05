Kylian Mbappé : « On ne se trompe plus sur mon nom maintenant ! »

La der des ders.

Kylian Mbappé a disputé son ultime match sous le maillot du Paris Saint-Germain ce samedi à l’occasion de la finale de la Coupe de France. Une rencontre remportée par le club de la capitale (1-2), permettant à l’enfant de Bondy de s’en aller sur une bonne note. « On n’avait plus gagné ce trophée depuis 2-3 ans. Ce trophée, c’est le nôtre, on est recordman de la compétition et ça faisait long, ça nous manquait , a glissé KM7 au micro de France 2. Le parcours est top en plus, on joue des gros, on gagne avec la manière. C’est une très belle soirée et une très belle saison. » …

QB pour SOFOOT.com