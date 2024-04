information fournie par So Foot • 30/04/2024 à 21:09

Kylian Mbappé, Lucas Chevalier, Eric Roy… Les nommés pour les trophées UNFP sont connus

C’est qui les meilleurs ?

L’UNFP a dévoilé ce mardi soir les joueurs et joueuses nommés pour les différents trophées de fin de saison, qui seront décernés lors de la 32 e cérémonie, organisée le 13 mai prochain. Le meilleur joueur de Ligue 1 se jouera entre Kylian Mbappé (tenant du titre), Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Pierre Lees-Melou et Edon Zhegrova. Pour le meilleur espoir, Eliesse Ben Seghir, Rayan Cherki, Désiré Doué, Leny Yoro ou Warren Zaïre-Emery succédera à Nuno Mendes ; tandis que Brice Samba défendra son titre de meilleur gardien face à Marco Bizot, Marcin Bulka, Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma.…

TB pour SOFOOT.com