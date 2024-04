Kylian Mbappé, la menace fantôme

Kylian Mbappé était attendu au tournant ce mercredi face à Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions (2-3). Mais le Français a livré une prestation cauchemardesque, qui a plombé le PSG.

Un seul. Kylian Mbappé, passé la 12 e minute de jeu, n’a décoché qu’un seul tir. Une frappe, à la 90 e +3 minute, où il oublie Bradley Barcola au passage, qui n’a pas permis au PSG de recoller au score, face au FC Barcelone en quarts de finale aller de la Ligue des champions (2-3). Beaucoup de choses n’ont pas fonctionné Porte d’Auteuil et la performance du meilleur joueur français actuel fait partie de ce grand bol de déceptions que nous ont servi les Parisiens. Pourtant, le capitaine des Bleus avait parlé en avant-match, et avait promis l’enfer aux Catalans, qu’il avait déjà écœuré en 2021, en huitièmes de finale de C1. « C’est le moment pour les grands joueurs, donc je suis prêt et bien sûr, comme d’habitude, je ne vais pas me cacher » , avait-il lancé, dimanche, dans Téléfoot . Ses coéquipiers ont eu un mal fou à trouver où l’ancien Monégasque avait passé la soirée.

Dans la lignée de son dernier mois

Cette contre-performance, même pas sauvée par un but de raccroc comme il le fait si souvent, a d’abord plombé le PSG, dont le côté gauche a davantage été animé par la fougue de Nuno Mendes que par la nonchalance de son facteur X. Régulièrement hors-jeu et assez lent au moment de se replacer sur les seconds ballons offensifs franciliens, il a été difficile de voir en Mbappé un joueur complètement impliqué ou qui cherche à mettre la misère à Jules Koundé, avec qui la poignée de main d’avant-match n’a pas vraiment été chaleureuse. L’ancien Bordelais a d’ailleurs réussi sa soirée, ce qui n’était pas joué d’avance. Mais on ne peut pas réduire la prestation fantomatique de Mbappé à la bonne copie rendue par son coéquipier en équipe de France. Sous les yeux de Didier Deschamps, l’homme aux 301 rencontres sous la tunique parisienne – et pour ce qui peut être sa dernière sortie européenne au Parc sous le maillot parisien – a joué comme il joue depuis un petit mois.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com