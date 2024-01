Kylian Mbappé : « J’ai perdu la spontanéité »

L’instant confession du Kyk’s.

Lors d’un entretien accordé à Envoyé spécial, qui sera diffusé le 18 janvier prochain, Kylian Mbappé est notamment revenu sur les galères de son quotidien. L’international français de 25 ans, constamment sollicité et dont la parole est toujours attendue, a avoué ne même plus pouvoir aller à la boulangerie : « En fait, ce sont des choses tellement simples et qui étaient des corvées quand j’étais petit, quand mon père me disait : « Va chercher ça » et je payerais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ne ressemblent à rien pour la plupart des gens. »…

TM pour SOFOOT.com