information fournie par So Foot • 19/06/2023 à 23:10

Kylian Mbappé devient le meilleur buteur français sur une saison de l'histoire

La chasse aux records.

Buteur ce lundi soir face à la Grèce sur penalty – qu’il a dû retirer une deuxième fois après un échec –, Kylian Mbappé est entré encore un peu plus dans la légende. Il s’agissait du 54 e pion de sa saison, club et sélection confondus. De quoi lui permettre de dépasser Just Fontaine, qui détenait jusque-là un record acquis lors de l’exercice 1957-1958 avec 53 buts inscrits. Au passage, Mbappé est revenu à égalité dans son duel à distance avec Erling Haaland, qui en a lui aussi inscrit 54. Seul problème : la Norvège a encore un match à jouer, ce mardi soir face à Chypre, ce qui pourrait permettre au Cyborg de repasser devant.…

AL pour SOFOOT.com