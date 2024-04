Kylian Mbappé de retour à Paris dès septembre

La fédération française de football a communiqué les stades où joueront les équipes de France lors de la saison 2024-2025. Avec plus de 30 villes candidates, le comité exécutif de la FFF a décidé d’en récompenser 15, pour un total de 23 rencontres. Un large panel qui correspond à une volonté affichée de la fédé : les Tricolores doivent jouer partout. « La Fédération souhaitait que ses équipes de France puissent jouer sur l’ensemble du territoire, et satisfaire le plus de supporters tricolores possible » , a ainsi déclaré Philippe Diallo, président de l’institution.

La troupe de Didier Deschamps, qui évoluera cinq fois à domicile, dont au moins trois en Ligue des nations, affrontera l’Italie au Parc des Princes en septembre avant de recevoir coup sur coup la Belgique au Groupama Stadium puis Israël au Stade de France à la mi-novembre. Les deux rencontres de mars et juin se déroulant elles aussi dans l’enceinte dyonésienne. L’information, c’est donc que Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, effectuera son retour dans son ancien stade, quelques semaines après le début de la saison et alors qu’il portera certainement le maillot du Real Madrid en club. Pour les femmes, si l’on ne connaît que la Suède comme adversaire, ce sera un petit tour de France avec des passages au Havre, à Sochaux, à Nice, à Toulouse, à Nancy, à Valenciennes, au Mans et enfin à Nantes.…

JF pour SOFOOT.com