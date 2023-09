Kylian Mbappé dans le groupe du PSG pour affronter Nice

Le Kyk’s va bien, merci pour lui.

L’inquiétude a vite été dissipée. Mis au repos par Didier Deschamps lors de la rencontre amicale entre la France et l’Allemagne mardi, Kylian Mbappé et son tendon rotulien semblent de nouveau à 100%. Dans la dernière ligne droite avant d’entamer son parcours en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain reçoit Nice ce vendredi soir au Parc des Princes, et pourra compter sur son attaquant. Au sein d’un groupe de vingt joueurs, on retrouve notamment, et pour la première fois, Randal Kolo Muani.…

JF pour SOFOOT.com