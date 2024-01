information fournie par So Foot • 18/01/2024 à 22:26

Kylian Mbappé « comprendrait » que son club l’empêche de jouer les Jeux olympiques

La question serait de savoir quel serait ce club…

Interviewé dans l’émission Envoyé Spécial ce jeudi sur France 2, Kylian Mbappé s’est confié sur son envie de participer aux Jeux olympiques. « J’ai toujours eu la flamme olympique. Avec la Coupe du monde, c’est le plus grand événement sportif. À Paris, pour les 100 ans, ça représenterait tellement pour moi. Participer aux Jeux olympiques, ce serait extraordinaire et même un rêve » , a-t-il confié. Et pourquoi pas être porte-drapeau ? « Déjà, j’essaie d’arriver aux JO. Porte-drapeau, ce serait vraiment extraordinaire. » …

LT pour SOFOOT.com