information fournie par So Foot • 13/06/2023 à 15:16

Kylian Mbappé clarifie sa situation

Kyk ass.

Par le biais d’une lettre envoyée à ses dirigeants ce lundi, Kylian Mbappé a refusé de prolonger avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, ouvrant la porte à un transfert cet été ou une fin de contrat l’an prochain. Et dans un communiqué publié par l’AFP, l’attaquant et son entourage ont tenu à préciser que cette même décision a été prise dès le mois de juillet 2022, soit deux mois après sa prolongation au PSG. « Kylian Mbappé et son entourage affirment n’avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l’année, excepté il y a quinze jours pour annoncer l’envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n’a, par ailleurs, été évoquée. Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire », confirme le document.…

TJ pour SOFOOT.com