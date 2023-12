Kylian Mbappé capitaine : « Il a pris son rôle à cœur », se félicite Didier Deschamps

Le capitaine tient fermement le gouvernail.

L’une des décisions fortes de Didier Deschamps en 2023 aura été de confier le brassard de capitaine de l’équipe de France à Kylian Mbappé. Un rôle qui va comme un gant au numéro 10 des Bleus, exemplaire sur le terrain et primordial dans la vie de groupe. « Je suis ravi de ce choix, je savais que tout se passerait bien, a déclaré le sélectionneur tricolore au Parisien . Kylian assume totalement cette fonction sur le terrain et en dehors. Elle ne lui pèse pas, elle le responsabilise. Il a pris son rôle à cœur, il défend bien ses joueurs, sait faire le lien entre les plus jeunes et les anciens. » …

RB pour SOFOOT.com