Kylian Mbappé aurait refusé l’Arabie saoudite

Peut-être que c’est pour faire monter les enchères.

Alors que le PSG avait accepté l’offre de 300 millions d’euros émise par Al-Hilal et autorisé le club à négocier avec son joueur, Kylian Mbappé ne devrait pas rejoindre l’Arabie saoudite, comme l’annonce L’Équipe ce mercredi soir. Présents dans la capitale pour finaliser le transfert de Malcom (et de son frère Douwi), les émissaires du club saoudien comptaient en profiter pour présenter leur projet au capitaine des Bleus. Ils devront garder leur PowerPoint et les fondus enchaînés pour plus tard, puisque le Français aurait refusé de discuter avec eux. Interrogé par le quotidien, l’entourage de Mbappé a fait savoir que s’exiler au Moyen-Orient n’a jamais été considéré par le Parisien, malgré un salaire défiant toute concurrence.…

LT pour SOFOOT.com