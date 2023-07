Kylian Mbappé au Real Madrid : ok, mais pour jouer où ?

Attendu au Real Madrid, Kylian Mbappé renforcerait une attaque orpheline de Karim Benzema. Mais un doute subsiste : à quel poste jouerait le Français ?

Comme tout footballeur de moins de 25 ans, Kylian Mbappé règle ses comptes via le numérique. Et en ce samedi 8 octobre 2022, le Français n’a pas manqué l’occasion de balancer son message hasardeux : #pivotgang . Après un nul concédé à Reims (0-0), Mbappé affichait en effet son mécontentement quant à la position de numéro 9 que lui exigeait d’occuper Christophe Galtier. Une réaction qui peut évidemment prêter à sourire à la vue des statistiques affichées par l’intéressé saison après saison, mais qui interroge sur son positionnement réel, surtout à une époque où le Real Madrid ne demande qu’à en faire son nouveau meilleur buteur.

L’aile ou la pointe ?

Dans ses caractéristiques athlétiques, Kylian Mbappé reste évidemment un ailier dont les qualités ne s’expriment qu’en partant vite et loin dans la profondeur. Problème, à Santiago Bernabéu, ces données sont déjà la propriété de Vinícius Júnior. Car s’il se montre plus brouillon que le Tricolore devant le but, le Brésilien a su élargir sa palette offensive depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti, devenant ainsi cet hybride à la mode, alternant jeu de couloir, à droite ou à gauche, et rôle de buteur. La copie quasi-conforme de Mbappé dans le 4-3-3 inamovible du Real Madrid. Et de l’autre côté, guère plus de chance.…

