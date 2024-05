Kylian Mbappé accepte de défier Usain Bolt sur 100 mètres

Ah ! Enfin un appel dans la profondeur !

Kylian Mbappé va se mesurer à un titan : défié par la légende du sprint Usain Bolt, le Français a décidé de relever le challenge. Après avoir dit toute son admiration pour le champion du monde 2018, le Jamaïcain avait reconnu que Kyk’s n’avait « aucune chance » face à lui sur 100 mètres. Pourtant, le Parisien a déjà mis la marque non officielle à 10’’90, à plus d’une seconde des 9’’58 du recordman du 100 mètres. L’attaquant parisien était présent ce dimanche sur les Champs-Élysées, dans le cadre d’une opération conjointe de Nike et de sa fondation Inspired by KM . …

VD pour SOFOOT.com