Kylian Mbappé, à votre service public

Invité d’ Envoyé spécial , émission de France 2 d’habitude plus incisive, Kylian Mbappé a pu dérouler une communication millimétrée – et sans doute sincère – autour de sa personne et sur le travail estimable de sa fondation. Mais est-ce au service public de se mettre à son service ?

Il suffit d’abord de regarder les audiences pour comprendre l’enjeu d’une interview de Kylian Mbappé pour n’importe quel média, y compris Envoyé spécial et sa journaliste phare Élise Lucet. Ce jeudi en prime time, France 2 a rassemblé 2,94 millions de téléspectateurs autour du reportage intitulé « Joue-la comme Mbappé », puis de l’interview qui a suivi. Un succès qui constitue d’ores et déjà un record pour l’émission, pourtant habituée aux scoops et aux longues enquêtes d’investigation. En obtenant l’accord du joueur du PSG, France Télévisions décroche une jolie timbale sous le nez de ses concurrents, alors que le capitaine des Bleus avait jusqu’ici plutôt privilégié TF1 et BFM pour ses grands entretiens.

L’engagement, angle choisi par France Télé pour raconter Mbappé

La première et majeure partie de cet Envoyé spécial hors normes était consacrée à la fondation IBKM (Inspired by Kylian Mbappé), présidée par sa mère Fayza Lamari, que beaucoup ont découverte à cette occasion, et qui s’est elle aussi montrée parfaitement à l’aise durant l’exercice. L’attaquant se trouve déjà à la tête d’un petit empire de sociétés, et constitue une PME à lui seul, ne serait-ce que par ses propres revenus (autour de 100 millions d’euros par an comme il a fini par presque le confesser devant les caméras hier soir). Le voilà donc clairement installé dans le monde des affaires. Pourtant, et personne n’osera douter de l’honnêteté de sa démarche, il ne cache pas, dans tous les sens du terme, son sens du devoir social, de « rendre ce qu’il a reçu » . Il est par exemple un des parrains de Premier de cordée, en faveur des enfants hospitalisés, et s’engage aussi dans des projets au Cameroun, le pays d’origine de son père.…

Images : France 2.

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com