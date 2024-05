Kurzawa au PSG : tout est chaos

À Paris, le crépuscule de la saison 2023-2024 sonne la fin d’une ère, avec les départs de Kylian Mbappé, Keylor Navas ou encore de l’illustre Michel Montana. Sans oublier Layvin Kurzawa, qui a malheureusement donné l’impression d’avoir quitté depuis longtemps le monde du football.

Ce week-end, le Paris Saint-Germain a prouvé qu’il était possible de célébrer un douzième titre de champion de France sans que la fête soit totale. Avant la défaite anecdotique contre Toulouse (1-3) pour sa der à domicile cette saison, le club de la capitale a dit au revoir à plusieurs joueurs. Kylian Mbappé a eu le droit à un petit hommage, après les quelques sifflets entendus à l’annonce de son nom lors de la composition d’équipe. Keylor Navas a également fait ses adieux, même si Luis Enrique n’était pas au courant. Le coach espagnol n’avait peut-être pas non plus en tête le prochain départ de Layvin Kurzawa, qui a reçu sa bronca au moment des célébrations. Après avoir pris sa breloque, le défenseur a répondu dans une story Instagram en invoquant Claude Makélélé. En résumé, les huées ne l’ont pas dérangé. Une triste fin qui résume ses neuf années passées au PSG, où la promesse aura rapidement laissé place à une relation chaotique entre le club et le joueur.

La story de Kurzawa après les sifflets reçus 📲 pic.twitter.com/Db1y52Yqcv…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com