Kroos : « Enfant, j'avais l'ambition d'être élégant dans mon jeu »

Il lui reste une finale de Ligue des champions et un Euro à disputer, mais Toni Kroos n'a pas attendu plus longtemps pour prendre sa décision : à 34 ans, le milieu de terrain va raccrocher les crampons en fin de saison. À la fois rampe de lancement pour les phases dites de transition et métronome quand le scénario requiert un tempo lent, Kroos aura été un chef d'orchestre. So Foot avait pu le rencontrer en 2019. Interview transversale.

Quand tu rentres chez toi en ex-Allemagne de l’Est, tu vois de la fierté dans le regard des gens ?

J’imagine qu’ils sont contents de voir quelqu’un de Poméranie faire une carrière plutôt respectable, en effet. Mais c’est difficile de répondre, car je dois vous avouer que ça fait un petit moment que je ne suis pas retourné à Rostock. Maintenant qu’on en parle, je me dis que ce serait intéressant d’y revenir. En plus, j’ai eu une enfance très heureuse là-bas. Avec mon frère qui est à peine plus jeune que moi (passé par l’Union Berlin et qui a mis fin à sa carrière de joueur en 2021, NDLR) , on était tout le temps fourrés ensemble. Le sport a toujours été quelque chose de très important dans la famille. Ma mère a joué au badminton au haut niveau. Mon père, lui, c’était la lutte. Le football est arrivé sur le tard, lorsque mon père est devenu entraîneur des équipes de jeunes de Greifswald. Quand j’ai commencé le football, je jouais aussi au badminton en club. J’ai vite remarqué que je préférais le ballon.…

Interview initialement publiée en avril 2019 dans le magazine So Foot numéro 165.

Par Julien Mechaussie et Javier Prieto Santos, à Madrid pour SOFOOT.com