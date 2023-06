Koulibaly explique son attrait pour l’Arabie saoudite

La daronne à l’abri.

Fraîchement parti pour l’Arabie saoudite, l’ancien défenseur central de Chelsea Kalidou Koulibaly a détaillé les raisons qui lui ont fait choisir le Moyen-Orient. À seulement 32 ans et des saisons durant lesquelles il s’est affirmé comme l’un des meilleurs à son poste, le natif de Saint-Dié-des-Vosges s’est exilé dans un championnat qui attire et énerve sportifs et dirigeants. Le capitaine du Sénégal a expliqué dans les colonnes du Corriere dello Sport une décision davantage guidée par ses ambitions financières et sociales. « Je ne peux le nier , reconnaît-il. Je vais pouvoir aider toute ma famille à bien vivre, de mes parents à mes cousins, et soutenir les activités de mon association Capitaine du Cœur au Sénégal. On a commencé la construction d’une clinique dans le village de mes parents. (…) J’ai beaucoup de projets pour aider les jeunes. » …

AC pour SOFOOT.com