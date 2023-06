Koni De Winter is coming

C'est sous les températures estivales de l’Est européen que Koni De Winter a décidé de surprendre tout son monde. Pilier de la défense des Diablotins, le Juventini s'impose comme l'un des plus grands prospects de sa génération. Focus sur le Chiellini belge.

Voilà près d’une heure que l’une des premières rencontres du championnat d’Europe Espoirs, ponctuée d’une chouette baston entre les Pays-Bas et la Belgique (0-0), est terminée. Les différents acteurs sortent peu à peu des vestiaires. L’un d’entre eux brille un peu plus que les autres, la faute au trophée de MVP du match qu’il tient à la main. Koni De Winter ne se soucie alors de rien et s’avance tranquillement en direction de la zone mixte, jusqu’au moment d’être bousculé par un journaliste de son (plat) pays. « Bonjour Koni, on ne te connaît pas très bien parce qu’on n’a pas trop vu jouer Empoli cette saison. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel joueur tu es ? On a vu, par exemple, ton sens de l’anticipation. Tu as quand même beaucoup de qualités, non ? » Le pilier de la défense des Diablotins est d’abord perturbé : « Ah, merci, mais… Qu’est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? » Puis il se rééquilibre et enchaîne avec sang-froid : « J’ai quand même fait des matchs cette saison, et il fallait les regarder. Si on ne me voit pas beaucoup en Belgique, je peux vous dire qu’en Italie, tout le monde me connaît. »

Par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com