Kompany et le refus du « pacte avec le diable » pour maintenir Burnley

Le « quoi qu’il en coûte », c’est non.

Sauf miracle, Burnley sera relégué en Championship au terme de la saison. Les Clarets comptent cinq points de retard sur Nottingham Forest, 17 e , à deux journées de la fin. Malgré ça, Vincent Kompany ne regrette pas de ne pas avoir cédé à la tentation de miser gros sur des joueurs confirmés lors du mercato. « Nous savions quelles options nous avions. Vous avez plus d’expérience, vous dépensez plus d’argent et c’est plus risqué en cas de relégation ou en cas de blessure. Toutes ces choses où vous signez un pacte avec le diable juste pour passer une saison, c’est une option. Ou alors vous essayez de trouver le bon mélange, le bon équilibre avec de l’expérience et des jeunes qui émergent » , a-t-il exposé en conférence de presse.…

QB pour SOFOOT.com