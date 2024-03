Kolo Muani, le joker qui fait plus d'un pli

Il n'y a pas besoin de faire l'unanimité en club pour s'attirer les faveurs de Didier Deschamps. Répondre présent dès qu'on fait appel à soi en sélection fait aussi très bien l'affaire. Et ça, Randal Kolo Muani l'a très bien compris : son but et sa passe décisive contre le Chili en sont une nouvelle preuve.

Les sifflets du Vélodrome, il pouvait s’y attendre. D’autant qu’il n’est pas le seul joueur étiqueté « PSG » de cette sélection à y avoir goûté ce mardi, dont ceux qui ne sont pas nés à Bondy comme lui. Ce n’est donc pas cette bronca qui l’a accompagné au moment de sa sortie après 83 minutes de labeur qu’il retiendra. Non, de cette étrange victoire française face aux vétérans chiliens (3-2), Randal Kolo Muani gardera en mémoire que c’est avec ce genre de prestations qu’il pourra postuler en juin prochain à une place dans le bus des 23 heureux que conduira Didier Deschamps en direction de l’Allemagne. Et dans la saison qu’il traverse dans la capitale, cela s’apparenterait presque à un exploit.

L’atout fraîcheur

Perçu comme un supersub au PSG (17 titularisations sur 31 matchs), il a remplacé son coéquipier en club Ousmane Dembélé sur l’aile droite de l’équipe de France contre l’Allemagne, avant de prendre sa place dans le onze de départ pour ce second match de la séquence internationale. Surtout, il a été un des rares tricolores à se mettre en valeur lors de cette rencontre amicale. Des appels dans la profondeur, des dribbles pour se glisser jusque dans la surface de réparation, de la générosité dans les efforts et pour couronner le tout : un joli but de la tête avec une détente cristianesque pour passer devant et un festival de dribbles avant d’envoyer Olivier Giroud à son 57 e but.…

Par Mathieu Rollinger, à Marseille pour SOFOOT.com