Klopp totalement fan de Mac Allister et de son but contre Sheffield

Reçu 10/10.

Un match référence, un but somptueux, et pour finir les remerciements de Jürgen Klopp. Le métronome de Liverpool, Alexis Mac Allister, a été étincelant ce jeudi soir sur la pelouse d’Anfield face à Sheffield United (3-1). Sa performance n’a pas manqué d’impressionner son coach qui l’a encensé en conférence de presse. « C’est un joueur super important pour nous , a lancé Klopp. C’est un garçon et un joueur merveilleux, on a vraiment de la chance de l’avoir à Liverpool. » Le technicien allemand a aussi ajouté que son but, une praline imparable à l’entrée de la surface, était « l’un de (ses) buts préférés ». …

