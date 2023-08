information fournie par So Foot • 18/08/2023 à 19:35

Klopp : « L'argent infini pose problème »

Chelsea, on vous parle.

En conférence de presse à la veille de la réception de Bournemouth, Jürgen Klopp a notamment été interrogé sur le mercato, quelques minutes après l’officialisation de l’arrivée de Wataru Endō à Liverpool. Comme souvent, le technicien allemand n’a pas fait de langue de bois et a pointé les nouveaux standards du marché des transferts : « Tout est si difficile aujourd’hui. Il y a beaucoup de choses différentes cette année. En tant que club normal, il est difficile de rattraper les autres équipes. Je ne blâme personne, mais c’est comme ça. L’Arabie saoudite ne rend pas les choses faciles non plus. Notre fenêtre se ferme le mois prochain, mais d’autres fenêtres restent ouvertes. L’argent infini pose problème. Que pouvons-nous faire maintenant ? Ce serait bien si quelqu’un pouvait trouver une solution ou un règlement, je ne sais pas. » …

