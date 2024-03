information fournie par So Foot • 29/03/2024 à 19:21

Kingsley Coman est de retour

Le joker de luxe de l’équipe de France revient.

Présent en conférence de presse avant Bayern-Dortmund ce vendredi, Thomas Tüchel a annoncé le retour de Kingsley Coman. Le Français n’avait plus foulé les terrains depuis le 3 février : lors de la victoire bavaroise sur le FC Augsbourg (2-3), il était sorti dès la 24 e minute à cause d’une fissure du ligament intra-articulaire du genou. Le technicien allemand s’est réjoui du retour de son ailier, qui compte cinq buts et trois passes décisives cette saison : « Kingsley est un facteur important pour nous. Il revient dans le groupe. » …

VD pour SOFOOT.com