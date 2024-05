Kings World Cup, mode d’emploi

La première édition de la Kings World Cup débute ce dimanche au Mexique. Une compétition de foot à 7 créée par Gerard Piqué qui compte bien révolutionner le monde du ballon rond avec des règles auxquelles même Jacques-Henri Eyraud n’aurait pas pensé. Explications pour tout comprendre.

Elle vient d’où cette compétition ?

Après avoir massacré la Coupe Davis de tennis, Gerard Piqué a voulu s’attaquer à un sport qu’il connaît un peu mieux : le football. Comment ? En créant une ligue de foot à 7 qui s’appelle la Kings League et qui est notamment diffusée sur Twitch. Mais pas le même foot à 7 que celui joué en FSGT depuis de longues années. Et pas seulement pour la taille du terrain bien plus petite. Non, l’ancien défenseur du Barça a voulu ajouter quelques règles dignes d’ Intervilles – les vachettes en moins – ou sorties du cerveau de Jacques-Henri Eyraud. Le but de ce gloubi-boulga est d’attirer un public plus jeune qui se désintéresse de plus en plus du football d’après plusieurs études. Cette idée de Kings League vient d’ailleurs des enfants de Piqué à en croire l’intéressé auprès du Sunday Times : « L’une des raisons pour lesquelles nous avons créé la Kings League est que j’ai vu mes enfants regarder un match de football, et après dix minutes, ils étaient sur leurs téléphones, leurs tablettes, en train de regarder autre chose. Le football est en compétition avec Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Il faut trouver des moyens de marquer plus de buts, ou bien faire en sorte qu’une rencontre ne puisse pas se finir en match nul. Un match de 90 minutes qui peut finir sur un 0-0 est très difficile à comprendre pour la nouvelle génération. » Et après avoir conquis l’Espagne et le Mexique, Gerard Piqué a voulu s’attaquer au monde entier en créant une Kings World Cup qui regroupe au Mexique les équipes classiques de la Kings League, auxquelles se sont ajoutées des formations belge, anglaise, française, ukrainienne, italienne, japonaise ou encore brésilienne.

C’est quoi les règles du jeu ?

Avant de vous poser devant un match de la Kings World Cup, mieux vaut être au courant des règles loufoques que propose cette compétition, sinon vous risquez de ne rien comprendre en voyant certaines scènes. Parmi les règles instaurées par la bande de Gerard Piqué, on retrouve un coup d’envoi qui est donné avec un ballon qui tombe du ciel au milieu de la pelouse, des cartons jaunes

Par Steven OLIVEIRA pour SOFOOT.com