Kimmich : « On aurait pu marquer plus de buts »

Un seul petit but inscrit par le Bayern Munich, quel scandale.

Auteur d’un bon nul lors du match aller à Londres, le Bayern Munich est venu à bout d’Arsenal sur la plus petite des marges grâce à une tête plongeante de Joshua Kimmich, désigné homme du match. « La deuxième période a été très bonne, on aurait même pu marquer plus de buts , a réagi le héros du soir au micro de Bein Sports. Nous avons encore montré un beau jeu aujourd’hui. » …

