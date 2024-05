Kim Min-jae, maxi généreux

Habituellement serein, Kim Min-jae s'est retrouvé submergé face au Real Madrid ce mardi soir en demi-finale de Ligue des champions. Des erreurs qui ont coûté cher au Bayern Munich

L’Allianz Arena est subitement devenue Vélodrome, le temps d’un quart d’heure. En quelques minutes seulement, un chef d’œuvre de Leroy Sané et un penalty de Harry Kane ont en effet permis au Bayern Munich de renverser le Real Madrid jusque-là devant au score. Malheureusement pour les Munichois cette courte joie s’est envolée dans le sillage de Kim Min-jae, auteur de deux erreurs que l’on qualifiera de grossières, pour offrir un nul précieux aux Merengues (2-2). Des erreurs qui comptent double quand on parle d’une demi-finale de Ligue des champions et d’un défenseur rarement sujet à critiques.

Des erreurs et une marge de progression

La première intervention du défenseur central sur Vinícius Júnior augurait pourtant d’une soirée maîtrisée. Une montée haute sur le Brésilien au milieu de terrain, et un pied posé sur le ballon pour le chasser loin de sa zone. Et puis c’est tout. Car l’Auriverde aura eu raison du Sud-Coréen, le poussant à la faute sur les seules grosses situations madrilènes. D’abord en le piégeant avec un appel-contre-appel d’école pour ouvrir le score. Puis en le forçant au penalty sur Rodrygo, après un décalage à l’entrée de la surface. Deux balles à défendre, deux buts encaissés. « Sur ses deux interventions (la mauvaises anticipation sur Vinícius Júnior et le penalty sur Rodrygo) , Kim s’est peut-être montré trop gourmand, a amèrement commenté Thomas Tuchel en conférence de presse. Trop gourmand en cherchant avant tout à se jeter sur le ballon et trop gourmand en ne jugeant pas assez les risques qu’il prenait. Cela coûte cher dans des matchs de cette envergure, mais des erreurs on en commet tous. La page est déjà tournée. » …

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com