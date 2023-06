information fournie par So Foot • 07/06/2023 à 14:36

Kheira Hamraoui écœurée par son absence en Coupe du monde

Privée de voyage.

Kheira Hamraoui ne figure pas dans la liste des Bleues qui iront à la Coupe du Monde en Australie et Nouvelle-Zélande (du 20 juillet au 20 août). Un choix d’Hervé Renard qu’elle ne comprend pas, comme elle l’a affirmé au micro de France Inter ce mercredi, dans le cadre de la promotion de son autobiographie Kheira : « Je le prends comme une injustice, j’en ai vécu beaucoup ces dernières années et là, c’est vraiment une de plus. » …

GD pour SOFOOT.com