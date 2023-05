Kheira Hamraoui confirme son départ du PSG, « un club qui l’a délaissée »

Game over.

Arrivée au PSG en étant auréolée d’un sacre en Ligue des champions avec Barcelone, Kheira Hamraoui a connu deux années loin de ses attentes dans la capitale. Plombée par son agression en novembre 2021, son histoire avec les Rouge et Bleu a pris fin ce week-end, à l’issue d’une saison blanche. Sur les réseaux sociaux, la milieu de terrain a fait le bilan de la page « la plus douloureuse de toute (sa) carrière » : « Malgré deux années de tempête infernale dans un club qui m’a délaissée et qui a tout fait pour me faire partir, j’ai su faire face à cette pression au quotidien. Je m’étais fait la promesse d’honorer mon contrat jusqu’à la fin et c’est chose faite avec FIERTÉ et COURAGE. » …

QB pour SOFOOT.com