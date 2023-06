information fournie par So Foot • 09/06/2023 à 19:06

Kevin De Bruyne : « Je suis heureux avec ma femme »

Kevin De Bruyne, un exemple de fidélité.

Interrogé à la veille de la finale de Ligue des champions sur sa relation avec Erling Haaland, l’international belge (99 sélections) a répondu avec humour à une question d’un journaliste lui demandant si cela avait été « un coup de foudre » avec le cyborg norvégien : « Non, non, je suis heureux avec ma femme. (Rires.) Parfois, comme là, vous avez un feeling avec un joueur, et je comprends ce qu’il veut. Il a marqué de façon régulière à une vitesse incroyable, il s’est installé facilement dans l’équipe. Même lors des derniers matchs (sans marquer) , il a joué un rôle important à différents niveaux. J’espère qu’il continuera à faire ce qu’il fait. » …

AC, à Istanbul pour SOFOOT.com