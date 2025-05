information fournie par So Foot • 13/05/2025 à 11:21

Kevin de Bruyne en route pour la Serie A ?

On garde la même couleur et on recommence.

Kevin de Bruyne va quitter Manchester City, c’est une certitude depuis plusieurs semaines. Mais pour aller où ? En fin de contrat avec City, la légende de Premier League serait dans le viseur du Napoli depuis plus d’un mois, selon Sky Sport Italia . Le média affirme même que les signaux récents sont « encourageants » , notamment sur les aspects logistiques liés à l’installation de sa famille, qui aurait apprécié les propositions napolitaines.…

CV pour SOFOOT.com