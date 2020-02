Kenya : mort de l'ex-président Daniel arap Moi

« C'est avec une profonde tristesse que j'annonce le décès d'un grand homme d'État africain, Son Excellence Daniel Toroitich arap Moi, le deuxième président du Kenya », a indiqué M. Kenyatta dans une « proclamation présidentielle » écrite. L'ancien président Daniel arap Moi, qui a dirigé le Kenya d'une main de fer entre 1978 et 2002, est donc décédé ce mardi matin à l'âge de 95 ans, ont annoncé l'actuel président Uhuru Kenyatta et la famille du défunt. Un des enfants de l'ancien président, le sénateur Gideon Moi, a confirmé le décès à 5 h 20 mardi matin (2 h 20 GMT). « Il est décédé paisiblement, j'étais à ses côtés, et en tant que famille, nous avons accepté [sa mort]. » L'ancien président est décédé « aux petites heures du matin ce 4 février 2020 à l'hôpital de Nairobi, en présence de sa famille », a ajouté la même source.Daniel arap Moi, instituteur de formation, avait succédé au père de l'indépendance Jomo Kenyatta ? lui-même père d'Uhuru ? à la mort de celui-ci en 1978. « Il a été un des leaders dans la lutte pour l'indépendance du Kenya, et un fervent panafricaniste », a loué M. Kenyatta. « En tant que tel, l'héritage du défunt Moi le place sans aucun doute parmi les plus grands Africains. » M. Kenyatta a ordonné que le pays observe un « deuil national » jusqu'aux funérailles, qui seront des « funérailles d'État » et dont la date doit encore être déterminée....