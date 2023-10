information fournie par So Foot • 13/10/2023 à 12:57

Kendry Paez fait tomber un nouveau record

Chelsea se frotte les mains.

Promis au club anglais pour l’été 2025, la jeune pépite équatorienne Kendry Paez continue de faire tomber les records. Plus jeune buteur de l’histoire de son club, Independiente del Valle, il est devenu face à la Bolivie le plus jeune joueur de l’histoire à marquer lors des qualifications de la CONMEBOL, à 16 ans et 161 jours. Déjà passeur pour sa première avec la Tri , le tout jeune milieu de terrain continue d’impressionner.…

JF pour SOFOOT.com