information fournie par So Foot • 09/01/2024 à 15:38

Karl-Heinz Rummenigge veut une cérémonie à l’Allianz Arena pour Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer mérite bien ça.

L’Allemagne vit son premier jour sans Franz Beckenbauer, décédé hier à l’âge de 78 ans. Si les hommages à son talent, son palmarès et son héritage footballistique pleuvent dans le monde du foot, le Bayern Munich compte évidemment marquer un peu plus le coup. Dans le quotidien allemand Bild , l’ancien patron du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge veut que le club pour lequel le Kaiser a joué de 1959 à 1977 fasse les choses en grand : « En remerciement et en souvenir, le FC Bayern devrait lui organiser une cérémonie funéraire dans le stade qui n’aurait jamais existé sans lui » . Nul doute que l’enceinte pouvant accueillir jusqu’à 75 000 personnes serait comble pour cet hommage.…

LP pour SOFOOT.com