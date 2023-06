Karim Benzema sur un départ du Real Madrid : « Il ne faut pas croire internet »

Mystérieuse est la destinée, muet est le Nueve .

Ce jeudi soir, Karim Benzema était honoré par le quotidien Marca , dans son traditionnel « Marca Leyendas » (Les légendes de Marca ). Cette récompense salue les plus grands sportifs d’Espagne, souvent au moment de leur départ à la retraite ou vers des contrées lointaines. Et pour le Français, tout semblait indiquer la deuxième option. Annoncé depuis plusieurs jours du côté de l’Arabie saoudite et d’Al-Ittihad de Djeddah plus précisément, KB9 n’a pourtant rien lâché concernant son avenir.…

AB pour SOFOOT.com