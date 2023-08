Karim Benzema rate un penalty et Al-Ittihad se casse les dents sur Al-Hilal

Il aura fallu un départ au Moyen-Orient pour que KB9 se loupe dans un Clasico.

Opposés à Al-Hilal dans le Super Clasico saoudien, Karim Benzema et Al-Ittihad ont failli en quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions. Défaits 1-3 à Djeddah, les Tigres se sont inclinés sur des réalisations de Sergej Milinković-Savić, Salem Al-Dawsari (sur penalty) et Malcom, l’ancien des Girondins de Bordeaux, se voyant ainsi éjectés de la compétition. Le propre penalty du Nueve a heurté la base du montant gauche d’Abdullah Al-Muaiouf à la 79 e minute, empêchant une fin de match animée entre les ouailles de Nuno Espirito Santo et celles de Jorge Jesus. Après un 3 sur 3, il s’agit de la première rencontre sans but pour le dernier Ballon d’or, qui ne retrouvera pas son comparse Cristiano Ronaldo en finale, quoi qu’il arrive.…

AL pour SOFOOT.com