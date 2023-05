information fournie par So Foot • 28/05/2023 à 22:17

Karim Benzema nommé meilleur joueur français de l'étranger

Numero uno.

C’est devenu une habitude : Karim Benzema a reçu le prix de meilleur joueur français évoluant à l’étranger à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP. L’attaquant du Real Madrid remporte cette distinction pour la quatrième édition consécutive. Malgré ses 15 buts et 11 passes décisives en Bundesliga, Randal Kolo Muani patientera, comme Eduardo Camavinga, Theo Hernandez et Mike Maignan, avant d’inscrire son nom au palmarès. Benzema affiche 18 buts en Liga et 4 en Ligue des champions lors de cette saison, où il a soulevé la Supercoupe d’Europe, la Coupe du monde des clubs ainsi que la Coupe du Roi.…

QB pour SOFOOT.com