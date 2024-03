Karim Benzema aux JO, la fausse bonne idée

Après avoir pris sa retraite internationale en décembre 2022, le jour de ses 35 ans, Karim Benzema a ouvert la porte mardi à sa participation aux Jeux olympiques 2024. Un revirement de situation séduisant, seulement sur le papier. S’il est libéré par Al-Ittihad, ce qui n’est pas encore fait, Thierry Henry ne doit pas céder à la tentation.

« Pourquoi pas oui, bien sûr que ça peut être top. » C’est par cette simple phrase, lâchée à La Chaîne L’Équipe mardi, que Karim Benzema a lancé un débat que personne n’avait vu venir : le Ballon d’or 2022 doit-il participer au tournoi de football des Jeux olympiques 2024 ? Si beaucoup en rêvent, et que cette possibilité va sûrement trotter pendant un long moment dans l’esprit de Thierry Henry, ce énième come-back de KB9 a tout d’une fausse bonne idée.

Sexy, mais pour quelle cohérence sportive ?

Dans sa liste de dix-huit joueurs sélectionnés pour les Jeux olympiques, qui sera dévoilée mi-mai, Thierry Henry aura le droit de retenir trois éléments de plus de 23 ans. Si le Real Madrid a déjà mis des bâtons dans les roues du sélectionneur des Espoirs en envoyant une lettre à la FFF stipulant qu’il ne libérerait aucun de ses joueurs pour les Olympiades de Paris, sapant sûrement le rêve de Kylian Mbappé, de nombreuses options s’offrent à l’ancien buteur d’Arsenal dont Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Raphaël Varane, Adrien Rabiot et donc Karim Benzema. Problème, la compétition, qui se déroulera du 24 juillet au 9 août, n’est pas inscrite au calendrier FIFA, ce qui donne les pleins pouvoirs aux clubs. Sachant que l’histoire d’amour avec Al-Ittihad n’a jamais pris, on voit mal comment le club saoudien pourrait priver sa tête de gondole d’une telle opportunité. D’autant plus que ce ne serait pas une énorme perte pour son employeur : l’ancien attaquant du Real Madrid s’est déjà pris le bec avec son coach Marcelo Gallardo et affiche depuis son arrivée en Saudi Pro League des statistiques loin de ses standards européens (12 buts et 7 passes décisives en 23 matchs, loin des 23 buts en 22 matchs de son ex-compère Cristiano Ronaldo). En rejoignant le Golfe, l’avant-centre a décidé de quitter le très haut niveau en connaissance de cause. Vouloir redorer son image, alors qu’il n’a plus rien à prouver, en tentant de remporter une médaille d’or avec l’équipe de France olympique, dont la dernière victoire dans la compétition remonte à 1984, serait forcer le cours de l’histoire.…<

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com