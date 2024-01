information fournie par So Foot • 16/01/2024 à 20:11

Karim Benzema a porté plainte contre Gérald Darmanin

L’affaire est loin d’être terminée.

En octobre dernier, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait accusé Karim Benzema d’avoir des « liens notoires » avec les Frères Musulmans. Près de trois mois plus tard, l’avocat de l’attaquant tricolore, Me Hugues Vigier, a fait savoir auprès de RTL qu’il avait déposé la plainte de son client auprès de la Cour de justice de la République (CJR). Une plainte de 92 pages visant à démontrer que les déclarations du ministre avaient porté atteinte à l’honneur et à la réputation de l’ancien merengue .…

