Kanté : « On a réussi notre entrée, ça fait plaisir »

Le retour du roi.

Omniprésent face à l’Autriche, N’Golo Kanté a soigné son retour à la compétition officielle avec les Bleus en décrochant le titre mérité d’« Homme du match ». Un retour au plus haut niveau sous les couleurs de son pays qui avait de quoi donner le sourire à l’ancien milieu de terrain de Leicester : « C’était bien de retrouver cette appréhension de démarrer la compétition, de retrouver ces sensations. On a réussi notre entrée, ça fait plaisir. […] C’est vrai que ça fait plaisir de retrouver les Bleus, de retrouver ses capacités, de se sentir bien. On n’est pas surhumains, on se bat pour l’équipe, pour que les résultats arrivent. Là, ça nous a souri, et je vous assure que l’envie est là. » …

AC, à la Düsseldorf Arena pour SOFOOT.com