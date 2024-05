information fournie par So Foot • 01/05/2024 à 12:50

Kane révèle ce que lui a dit Bellingham juste avant de tirer son penalty

« Tire-le comme contre la France. »

Mené 0-1, le Bayern Munich était parvenu à renverser la situation en trois minutes grâce à l’égalisation de Leroy Sané, puis un penalty de Harry Kane, avant de concéder un but de Vinícius ce mardi en demi-finales allers de la Ligue des champions (2-2). Juste avant de tirer son penalty, l’attaquant anglais a été approché par Jude Bellingham, son coéquipier en sélection, qui a tenté de le déstabiliser. « Sur le moment, je n’ai pas compris ce qu’il avait dit, mais je lui ai parlé après et il m’a dit : “Je sais que tu vas tirer à gauche du gardien” » , a confié Kane après la rencontre, qui avait finalement marqué en frappant à droite d’Andryi Lunin. Les deux tauliers des Three Lions en ont même rigolé après la partie, une fois aux vestiaires.…

