Kane et Bellingham, cœurs de lion

Passée tout proche de l’élimination contre la Slovaquie, l’Angleterre s’en est remise à Jude Bellingham et à Harry Kane pour accéder aux quarts de finale (2-1), à l’issue de la prolongation. Si elles ont sauvé leur pays, les deux stars se sont aussi certainement évité les foudres de leurs supporters.

Au réveil demain matin, Jude Bellingham et Harry Kane pourront pousser un grand ouf de soulagement. Grâce à eux, l’Angleterre s’est sortie du piège tendu par une surprenante équipe de Slovaquie (2-1), mais ils ont surtout regagné un peu de crédit aux yeux de leurs fans, qui n’auraient pas hésité à les condamner après une gênante et précoce élimination d’un tournoi dont beaucoup les donnaient favoris, avant le coup d’envoi de la compétition. Car pendant 95 minutes, les joueurs de Gareth Southgate, toujours aussi réticent à remettre en cause ses choix tactiques et humains, ont vécu l’enfer à Gelsenkirchen.

Rapidement menés par la Slovaquie, les hommes du royaume d’Angleterre ont ensuite buté presque éternellement sur la défense adverse. Mais ces Anglais, qui avaient cru égaliser par Phil Foden et avaient déjà tapé le poteau sur une frappe de Declan Rice, ont pu compter sur Jude Bellingham, qui a sorti ses habits de héros d’un sublime retourné dans l’ultime minute du temps additionnel, puis sur Harry Kane, qui a retrouvé son instinct de buteur dès le début de la prolongation.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com