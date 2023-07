Kalvin Phillips regrette les attaques de Pep Guardiola sur son poids

Ça lui reste en travers de la gorge.

En marge de la sortie de son documentaire Kalvin Phillips : The Road to City , ce mois-ci, le milieu de terrain s’est confié à la BBC sur sa première saison à Manchester City. Un exercice marqué par le triplé historique des Skyblues , mais surtout par un faible temps de jeu à titre individuel. En Premier League, l’Anglais n’a disputé que douze rencontres avec seulement deux titularisations. « J’ai parlé à plusieurs joueurs de leur première saison à City et de la difficulté qu’ils ont eue à la vivre. Ils m’ont dit qu’il fallait au moins 12 mois pour que quelqu’un comprenne vraiment ce que l’entraîneur veut qu’il fasse et comment il veut qu’il travaille » , a-t-il tenu à expliquer.…

EL pour SOFOOT.com