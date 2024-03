Kalash Criminel : « Les agents ont raison de me craindre, j’arrive pour tout rafler »

Le rappeur de Sevran vient de sortir Bon Courage , son cinquième album. « Bon courage », c'est également ce qu'il souhaite aux agents déjà bien en place sur le marché du joueur de foot. En attendant d'avoir passé ses diplômes, il a déjà monté son agence.

Tu as commencé à jouer au foot en club à 13 ans, au Sevran FC, avant de signer au Paris FC. Tu étais quel type d’attaquant ?

Je prenais souvent la profondeur, j’étais très rapide. À cause de mon albinisme, je devais jouer avec un couvre-chef, ce que beaucoup de clubs refusaient. Mais à Sevran, j’avais un coach qui s’appelait Rémi que ça ne dérangeait pas. C’est grâce à lui que j’ai pu jouer au foot. Il m’a donné ma chance, et je lui ai bien rendu. Dès la première saison, on a fait monter le club. À la suite de cela, j’ai été pas mal sollicité et je voulais faire carrière. Donc j’ai accepté l’offre du Paris FC, qui me semblait être un bon club. Mais à Sevran, c’était vraiment ma meilleure période. Je jouais avec mes amis, le coach me faisait énormément confiance, c’était des débuts magnifiques.…

