Kadi, y'a tout

Titularisée seule en pointe de l’attaque des Bleues, Kadidiatou Diani n’a fait qu’une bouchée du Panama en s’adjugeant un triplé en moins d’une heure de jeu. De quoi lever quelques doutes et engranger une confiance bienvenue avant d’affronter, sauf surprise, la montagne allemande.

La France n’aura tremblé que 21 minutes. Surprises par un pétard de Marta Cox d’entrée de jeu, les protégées d’Hervé Renard ont d’abord vécu quelques frayeurs face au Panama ce mercredi (3-6), se retrouvant provisoirement éliminées du Mondial pendant que la Jamaïque et le Brésil étaient dos à dos (0-0). Mais dans les secousses, les Bleues n’ont finalement eu qu’à se ranger dans le sillage d’une Kadidiatou Diani déchaînée et libérée. En un peu moins d’une heure sur le pré, la néo-attaquante de l’OL a fait parler la poudre à trois reprises – certes en inscrivant deux penaltys – et a été un danger constant dans une défense panaméenne qui a souvent subi les vagues. Renard, qui a opéré un turnover important sur ce dernier match, avait décidé de laisser Diani titulaire dans son onze, sans doute pour qu’elle puisse retrouver de la confiance, elle qui n’avait pas trouvé le chemin des filets lors de ses six dernières sorties avec la France. Le plan a marché comme sur des roulettes, et il fallait au moins cela, car c’est désormais l’ogre allemand qui devrait a priori se présenter sur le chemin des Bleues.

Blessure, transfert et changement de poste

Malgré une passe décisive pour Eugénie Le Sommer lors du match précédent contre le Brésil (2-1), Diani avait pourtant de quoi être frustrée par son début de Mondial. Mais ce léger manque de réussite n’a pas vraiment affecté sa confiance. Après quelques ratés en début de partie, l’ancienne joueuse du PSG n’a pas hésité à dégainer une première fois, bien mise sur orbite par Vicki Becho, puis à deux reprises sur des penaltys obtenus pour des fautes de main, devenant au passage la première Française de l’histoire à inscrire un triplé en Coupe du monde. « C’est vrai que ça fait beaucoup de bien pour le moral, je suis contente de pouvoir aider l’équipe. Aujourd’hui, je me sens beaucoup mieux au niveau du physique », a soufflé à France 2 celle qui avait manqué toute la fin de saison (presque deux mois d’absence, six matchs au total) en raison d’une fracture de la clavicule subie face à Wolfsburg fin mars. C’est d’ailleurs presque un miracle de la retrouver en pleine possession de ses moyens aujourd’hui,

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com