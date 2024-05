information fournie par So Foot • 19/05/2024 à 10:01

Jürgen Klopp n’entraînera jamais un autre club anglais

Des vacances, et un pays rayé de la carte.

Alors qu’il s’apprête à faire ses adieux à Liverpool lors de la 38 e et ultime journée de Premier League, Jürgen Klopp en a dit un peu plus sur son avenir à travers une vidéo publiée sur Instagram. Et la première chose à retenir, c’est que l’Allemand va s’offrir « une longue pause, c’est sûr » .…

FC pour SOFOOT.com