Jürgen Klopp drague Xabi Alonso

A ce rythme-là, annoncez sa signature dès maintenant.

Le départ programmé de Jürgen Klopp en fin de saison a créé l’émoi sur les bords de la Mersey, tant ce dernier a apporté au club lors des neuf dernières années. Une fois le temps de l’émotion passé, les rumeurs pour trouver le successeur de l’Allemand à Liverpool ont cependant vite refait surface. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que parmi tous les prétendants, il y en a un qui ressort un peu plus que les autres et qui entraîne actuellement en Allemagne, un certain Xabi Alonso. Leader de Bundesliga, l’Espagnol a reçu les louanges de Klopp en conférence de presse, « Xabi réalise un incroyable travail, je le dis de façon indépendante aux rumeurs. Si vous me l’aviez demandé il y a huit semaines, j’aurais dit : Oh mon dieu ! », sous entendant qu’il est impressionné depuis plusieurs mois.…

JF pour SOFOOT.com